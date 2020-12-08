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Show TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sevdikleri yapımları izlemek isteyen izleyiciler Show TV 8 Aralık 2020 Pazar canlı yayın akışını araştırmaya başladı. İşte Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar.

08 Aralık 2020 Salı 17:47
Show TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara taşınıyor. Komedi programlarından milyonları ekranlara kilitleyen dizilere kadar izleyicilerin ilgisini çeken programları ekranlara taşıyan Show TV haftalık yayın akışı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler de bu süreçte sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde pazar günü Hayat Güzeldir, Pazar Sürprizi, Ramo, Çocuktan Al Haberi, Show Ana Haber ve Arıza gibi yapımlar yer alıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde 20.00’de Arıza ve 00.15’te Alev Alev öne çıkıyor.

Show TV 8 Aralık 2020 Pazar yayın akışı

08:15 HAYAT GÜZELDİR

10:00 PAZAR SÜRPRİZİ

13:00 RAMO

17:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 ARIZA

00:15 ALEV ALEV

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 08.12.2020 17:47
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