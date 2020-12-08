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Show TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV 8 Aralık 2020 Cumartesi canlı yayın akışı araştırılmaya başlandı. İşte Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar.

08 Aralık 2020 Salı 17:48
Show TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Yerli-yabancı sinema filmleri, yerli diziler, sağlık ve ana haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitleyen yapımları izleyicilerle buluşturan Show TV yayın akışında birbirinden değerli program yer alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla ilgi toplayan yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde cumartesi 08.15’te Hayat Güzeldir yayınlanıyor. 13.00’te yeni dizi Alev Alev’in tekrar bölümü ekranlarda yerini alıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde ise Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle yayınlanacak.

Show TV 8 Aralık 2020 Cumartesi yayın akışı

02:45 ÇUKUR

05:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

06:00 TÜRK MALI

08:15 HAYAT GÜZELDİR

10:00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ

13:00 ALEV ALEV

17:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

00:15 ARIZA

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 08.12.2020 17:48
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