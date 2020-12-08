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Show TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV 8 Aralık 2020 Cuma canlı yayın akışı içerisindeki programlar araştırılmaya başlandı. İşte Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar.

08 Aralık 2020 Salı 17:49
Show TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Eğlenceden sanata, sağlıktan aksiyona kadar pek çok programı ekranlara taşıyan ‘Show TV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı araştırılıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için Show TV günlük yayın akışı içerisinde bulunan programları ve yayın saatlerini merak ediyorlar.

Show TV haftalık yayın akışı içerisinde cuma günü öne çıkan yapımlardan Ramo ekranlara geliyor. Çekimleri Adana’da yapılan Ramo, izleyicilerin karşısına çıkıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde öne çıkan Ramo, reytinglerde üst sıralarda yer almayı başarıyor.

Show TV 8 Aralık 2020 Cuma yayın akışı

08:00 KENDİNE İYİ BAK

09:45 YENİ GELİN

12:45 TURGAY BAŞYAYLA İLE

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 RAMO

00:15 ALEV ALEV

Show TV canlı yayın akışını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 08.12.2020 17:49
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Show TvShow Tv Canlı Yayın
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