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Show TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV 8 Aralık 2020 Çarşamba canlı yayın akışı içerisindeki yapımlar araştırılmaya başlandı. Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ortaya çıktı.

08 Aralık 2020 Salı 17:53
Show TV canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde yeni sezonda izleyicilerin merakla izlediği yapımlar yer alıyor. Dizi, sağlık, yarışma, ana haber ve yerli-yabancı sinema filmleriyle izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımları merak edenler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde çarşamba günü izleyicileri 08.00’de Kendine İyi Bak programı ekranlara gelecek. 09.45’te Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı programı ile izleyiciler sağlıklı yaşama dair bilgilendiriliyor. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Show Ana Haber 18.45’te izleyicilerle buluşacak.

Show TV dizi yayın akışı içerisinde ise yeni dizi Alev Alev 00.00 ekranlarda olacak.

Show TV 8 Aralık 2020 Çarşamba yayın akışı

08:00 KENDİNE İYİ BAK

09:45 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI

11:30 YENİ GELİN

12:45 TURGAY BAŞYAYLA İLE

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

00:00 ALEV ALEV

Show TV canlı yayınını takip etmek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 08.12.2020 17:53
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Show TvShow Tv Yayın Akışı
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