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Show TV canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV canlı yayın akışı Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 7 Şubat 2021 Pazar günü de gündemde! Siz de Show TV canlı yayın akışı Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi için 7 Şubat 2021 Pazar tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

07 Şubat 2021 Pazar 00:01
Show TV canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara taşınıyor. Komedi programlarından milyonları ekranlara kilitleyen dizilere kadar izleyicilerin ilgisini çeken programları ekranlara taşıyan Show TV haftalık yayın akışı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler de bu süreçte sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Pazar günü Bir Şansım Olsa, Çocuktan Al Haberi,  Show Ana Haber gibi yapımlar yer alıyor. Show TV  yayın akışı içerisinde 20.00’de Yeni Bölümü ile Arıza dizisi ekranlardaki yerini alacak. 00:15 itibari ile Show TV'nin sevilen dizilerinden olan Ramo tekrar bölümüyle yayınlanıyor. 

Show TV 27 OCAK Pazar yayın akışı

13.00 Bir Şansım Olsa

14.00 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

17.00 Çocuktan Al Haberi

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'

00.15 Beyaz Melek 'Türk Filmi'

02.30 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 07.02.2021 00:01
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