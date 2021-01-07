Show TV canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde izleyicileri 08:00’de Çocuktan Al Haberi tekrar bölümü ile karşılayacak. 09:45'de Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler, 15:15’de ise Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme canlı olarak izleyicileri tarafından takip edilecek. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan dizilerden ise Alev Alev 20:00’da izleyicileriyle buluşacak.

Show TV 7 Ocak 2021 7 Ocak Perşembe yayın akışı

08:00 Çocuktan Al Haberi (Tekrar)

09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler (Canlı)

11:30 Yeni Gelin (Tekrar)

12:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Canlı)

18:45 Show Ana Haber

20:00 Alev Alev (Yeni Bölüm)

00:15 Yabancı

02:00 Yabancı

04:00 Arıza (Tekrar)

05:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Tekrar)

