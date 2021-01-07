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Show TV canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Show TV canlı yayın akışı Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 07.01.2021 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:00
Show TV canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde izleyicileri 08:00’de Çocuktan Al Haberi tekrar bölümü ile karşılayacak. 09:45'de Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler, 15:15’de ise Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme canlı olarak izleyicileri tarafından takip edilecek. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan dizilerden ise Alev Alev 20:00’da izleyicileriyle buluşacak.

Show TV 7 Ocak 2021 7 Ocak Perşembe yayın akışı

08:00 Çocuktan Al Haberi (Tekrar)

09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler (Canlı)

11:30 Yeni Gelin (Tekrar) 

12:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Canlı)

18:45 Show Ana Haber

20:00 Alev Alev (Yeni Bölüm)

00:15 Yabancı

02:00 Yabancı 

04:00 Arıza (Tekrar)

05:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Tekrar)

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 07.01.2021 00:00
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Show Tv Yayın AkışıShow Tv
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