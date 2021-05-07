Show TV canlı yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Eğlenceden sanata, sağlıktan aksiyona kadar pek çok programı ekranlara taşıyan ‘Show TV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı araştırılıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için Show TV günlük yayın akışı içerisinde bulunan programları ve yayın saatlerini merak ediyorlar.

Show TV haftalık yayın akışı içerisinde gündüz kuşağı programları arasından öne çıkan yapımlardan Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu ekranlara geliyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde öne çıkan Ramo da Cumartesi akşamı seyirci ile buluşuyor.

Show TV 3 Mayıs Pazartesi yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz Tekrar

08 :30 Ebru Akel'le Kadın İsterse Canlı

10 :00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler Canlı

11 :45 Bir Şansım Olsa Tekrar

13 :00 Sevcan'la Lezzet Yolunda Yeni Bölüm

15 :15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Canlı

18 :45 Show Ana Haber

20:00 Çukur Yeni Bölüm

00 :15 Dünyalar Çarpışıyor

02 :00 Dünyalar Çarpışıyor

03:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk Tekrar

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