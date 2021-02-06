Show TV canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Yerli-yabancı sinema filmleri, yerli diziler, sağlık ve ana haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitleyen yapımları izleyicilerle buluşturan Show TV yayın akışında birbirinden değerli program yer alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla ilgi toplayan yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Pazartesi 06.00'da Çocuktan Al Haberi yayınlanıyor.12.30'da sevilen dizi Adını Feriha Koydum sevenleri ile buluşuyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde ise Düğüm Salonu yayınlanacak.

Show TV 6 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışı

06:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ

07.30 YENİ GELİN

09.45 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER

11.30 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU

12.30 ADINI FERİHA KOYDUM

15.15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

18.45 SHOX ANA HABER

20.00 ÇUKUR

00.30 LİMONATA

02.15 ALEV ALEV

05.00 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU

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