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Show TV canlı yayın akışı 6 Ocak 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV canlı yayın akışı Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Show TV canlı yayın akışı Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 6 Ocak 2021 Çarşamba günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

06 Ocak 2021 Çarşamba 00:01
Show TV canlı yayın akışı 6 Ocak 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde yeni sezonda izleyicilerin merakla izlediği yapımlar yer alıyor. Dizi, sağlık, yarışma, ana haber ve yerli-yabancı sinema filmleriyle izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımları merak edenler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde çarşamba günü izleyicileri 08.00’de Kendine İyi Bak programı ekranlara gelecek. 09.45’te Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı programı ile izleyiciler sağlıklı yaşama dair bilgilendiriliyor. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Show Ana Haber 18.45’te izleyicilerle buluşacak.

Show TV dizi yayın akışı içerisinde ise yeni dizi Alev Alev 00.00 ekranlarda olacak.

Show TV 6 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı

08:00 KENDİNE İYİ BAK

09:45 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI

11:30 YENİ GELİN

12:45 TURGAY BAŞYAYLA İLE

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 YOL ARKADAŞIM

22:30 CİCİ BABAM

00:30  YOL ARKADAŞIM / TEKRAR

02:45 CİCİ BABAM / TEKRAR 

04:30 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME/TEKRAR

Show TV canlı yayınını takip etmek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 06.01.2021 00:01
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Show Tv Yayın AkışıShow Tv
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