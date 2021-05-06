Show TV canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Show TV 05 Mayıs Çarşamba günü yayın akışını sizler için derledik.
Show TV 6 Mayıs 2021 05 Mayıs Çarşamba yayın akışı;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
00:30 Beyaz Melek
02:30 Beyaz Melek
04:30 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu
Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/canli-yayin