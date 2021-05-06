Show TV canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 05 Mayıs Çarşamba günü yayın akışını sizler için derledik.

Show TV 6 Mayıs 2021 05 Mayıs Çarşamba yayın akışı;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:30 Beyaz Melek

02:30 Beyaz Melek

04:30 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/canli-yayin