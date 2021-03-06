Show TV canlı yayın akışı 6 Mart 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Yerli-yabancı sinema filmleri, yerli diziler, sağlık ve ana haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitleyen yapımları izleyicilerle buluşturan Show TV yayın akışında birbirinden değerli program yer alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla ilgi toplayan yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Çarşamba 06.00'da Adını Feriha Koydum yayınlanıyor.14:00'da Bir Şansım olsa programı sevenleri ile buluşuyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde ise Kuzey Yıldızı İlk Aşk yayınlanacak.

Show TV 6 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

06.00 ADINI FERİHA KOYDUM

08.30 EBRU AKEL'LE KADIN İSTERSE

10.00 DR.ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER

11.45 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU

14.00 BİR ŞANSIM OLSA / TEKRAR

15.15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

18.45 SHOW ANA HABER

20.00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

00.30 ALEV ALEV

03.00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

05.15 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN