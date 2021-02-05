Show TV canlı yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Eğlenceden sanata, sağlıktan aksiyona kadar pek çok programı ekranlara taşıyan ‘Show TV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı araştırılıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için Show TV günlük yayın akışı içerisinde bulunan programları ve yayın saatlerini merak ediyorlar.
Show TV haftalık yayın akışı içerisinde gündüz kuşağı programları arasından öne çıkan yapımlardan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekranlara geliyor. Gündüz kuşağı programlarından Yeni Gelin , izleyicilerin karşısına çıkıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde öne çıkan Ramo, reytinglerde üst sıralarda yer almayı başarıyor.
Show TV 5 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı
06.00 Çocuktan Al Haberi
07.30 Yeni gelin
09.45 Dr.Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11.30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Ramo (Dizi)
00:15 Alev Alev (Dizi)
03.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Dizi)
05:15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
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