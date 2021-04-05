Show TV canlı yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türk televizyonlarının en köklü kanallarından olan Show TV her gün yayınlanan programları ile reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Yayınlanan gündüz kuşağındaki yapımlar ilgi ile izlenirken ev hanımlarının en çok tercih edilen kanalları arasındaki yerini korumaya devam ediyor.
Show TV yayın akışı
06.00 Adını Feriha Koydum
08.30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12.45 Kalp Atışı
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
00.30 Yağmur: Kıyamet Çiçeği
03.00 Kuzey Yıldızı
05.15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN
Son Güncelleme: 05.04.2021 00:01