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Show TV canlı yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın bir süredir merceği altında olan Show TV canlı yayın akışı Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler de basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 05.04.2021 tarihli haberimize göz atarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

05 Nisan 2021 Pazartesi 00:01
Show TV canlı yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Türk televizyonlarının en köklü kanallarından olan Show TV her gün yayınlanan programları ile reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Yayınlanan gündüz kuşağındaki yapımlar ilgi ile izlenirken ev hanımlarının en çok tercih edilen kanalları arasındaki yerini korumaya devam ediyor.

Show TV yayın akışı

06.00 Adını Feriha Koydum

 08.30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12.45 Kalp Atışı

15.15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

00.30 Yağmur: Kıyamet Çiçeği 

03.00 Kuzey Yıldızı

05.15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu 

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 05.04.2021 00:01
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