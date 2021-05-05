Show TV canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV yayın akışı içerisinde yeni sezonda izleyicilerin merakla izlediği yapımlar yer alıyor. Dizi, sağlık, yarışma, ana haber ve yerli-yabancı sinema filmleriyle izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımları merak edenler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Çarşamba günü izleyicileri 10:00'da Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler programı ekranlara gelecek. 15:15'te Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme seyircileri ile buluşacak. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Show Ana Haber 18.45’te izleyicilerle buluşacak.

Show TV 5 Mayıs 2021 Çarşamba yayın akışı