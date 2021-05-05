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Show TV canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

5 Mayıs 2021 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken Show TV canlı yayın akışı Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 05-05-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 00:01
Show TV canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde yeni sezonda izleyicilerin merakla izlediği yapımlar yer alıyor. Dizi, sağlık, yarışma, ana haber ve yerli-yabancı sinema filmleriyle izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımları merak edenler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Çarşamba günü izleyicileri 10:00'da Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler programı ekranlara gelecek. 15:15'te  Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme seyircileri ile buluşacak. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Show Ana Haber 18.45’te izleyicilerle buluşacak.

Show TV 5 Mayıs 2021 Çarşamba yayın akışı

  • 06:00 Aşk Laftan Anlamaz,
  • Ebru Akel'le Kadın İsterse
  • 10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
  • 11:45 Bir Şansım olsa
  • 13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
  • 15:15 Didem Aslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür
  • 00:30 Yerli Sinema
  • 04:30 Sevcan'la Lezzet Yolunda

     

 

 

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 00:01
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Show Tv Yayın AkışıShow Tv
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