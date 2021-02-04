Show TV canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 30 Ocak Cumartesi günü yayın akışını sizler için derledik.

Show TV 4 Şubat 2021 30 Ocak Cumartesi yayın akışı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Arıza / Tkr

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Alev Alev / Tkr

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

00:15 Beyaz Melek

02:30 Çukur / Tkr

04:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Tkr

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