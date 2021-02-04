Show TV canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Show TV 30 Ocak Cumartesi günü yayın akışını sizler için derledik.
Show TV 4 Şubat 2021 30 Ocak Cumartesi yayın akışı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Arıza / Tkr
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
00:15 Beyaz Melek
02:30 Çukur / Tkr
04:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Tkr
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Son Güncelleme: 04.02.2021 00:04