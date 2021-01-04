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Show TV canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV canlı yayın akışı Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri Show TV canlı yayın akışı Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 4 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

04 Ocak 2021 Pazartesi 00:05
Show TV canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her yeni sezonda reytinglere damgasını vuran dizileriyle öne çıkan Show TV yayın akışı içerisinde bu sezonda da milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler de sevdikleri dizi, yarışma programı ve sinema filmine geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Pazartesi Show TV günlük yayın akışı içerisinde 06.00’da Gülümse Yeter yer alıyor. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan 08.00'da Kendine İyi Bak  programıyla seyircilere keyifli dakikalar yaşatılıyor. 18.45’te Hafta Sonu Ana Haber programı Ece Üner sunumuyla ekranlara taşınıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde ana haber sonra 20.00’da Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Show TV Pazartesi yayın akışı

08:00 KENDİNE İYİ BAK

09:45 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER

11:30 YENİ GELİN

12:45 TURGAY BAŞU-YAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 HAFTA SONU ANA HABER

20:00 ÇUKUR

00:15 ARIZA (TEKRAR)

03:00 RAMO (TEKRAR)

05:15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME (TEKRAR)

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 04.01.2021 00:05
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