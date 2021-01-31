Show TV canlı yayın akışı 31 Ocak 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara taşınıyor. Komedi programlarından milyonları ekranlara kilitleyen dizilere kadar izleyicilerin ilgisini çeken programları ekranlara taşıyan Show TV haftalık yayın akışı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler de bu süreçte sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Show TV günlük yayın akışı içerisinde Çarşamba günü Çocuktan Al Haberi, Show Ana Haber gibi yapımlar yer alıyor. Show TV yayın akışı içerisinde 20.00’de Düğüm Salonu adlı film ve 00:30’da Alev Alev dizisi öne çıkıyor.
Show TV 27 OCAK Çarşamba yayın akışı
06:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ
07:30 YENİ GELİN
09:45 DR.ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER
11:30 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU
15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 DÜĞÜM SALONU
00:30 ALEV ALEV
03:00 DÜĞÜM SALONU
05: 00 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU (TEKRAR)
Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN