Show TV canlı yayın akışı 31 Ocak 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara taşınıyor. Komedi programlarından milyonları ekranlara kilitleyen dizilere kadar izleyicilerin ilgisini çeken programları ekranlara taşıyan Show TV haftalık yayın akışı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler de bu süreçte sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Çarşamba günü Çocuktan Al Haberi, Show Ana Haber gibi yapımlar yer alıyor. Show TV yayın akışı içerisinde 20.00’de Düğüm Salonu adlı film ve 00:30’da Alev Alev dizisi öne çıkıyor.

Show TV 27 OCAK Çarşamba yayın akışı

06:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ

07:30 YENİ GELİN

09:45 DR.ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER

11:30 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU

12:30 ADINI FERİHA KOYDUM

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 DÜĞÜM SALONU

00:30 ALEV ALEV

03:00 DÜĞÜM SALONU

05: 00 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU (TEKRAR)

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