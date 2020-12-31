Show TV canlı yayın akışı 31 Aralık 2020 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde izleyicileri 08.00’de Kendine İyi Bak karşılayacak. 09:45'de Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler, 15.15’de ise Yılbaşı Sürprizi heyecanla takip edilecek. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkanlardan Güldür Güldür 20.00’de izleyicilerle buluşuyor.

Güldür Güldür, Show TV program yayın akışı içerisine henüz dahil olmasına rağmen reytinglerde üst sıralarda yer almayı başararak öne çıkıyor.

Show TV 31 Aralık 2020 Perşembe yayın akışı

06:15 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme 08:00 Kendine İyi Bak 09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler 11:30 Yeni Gelin 12:45 Milyarder 12:45 Milyarder 15:15 Yılbaşı Sürprizi 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show (Yılbaşı Özel) 00:15 Yeni Yıl Klip Show 02:45 Güldür Güldür Yılbaşı Özel Tekrar 04:00 Yılbaşı Özel

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