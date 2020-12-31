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Show TV canlı yayın akışı 31 Aralık 2020 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

31 Aralık 2020 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Show TV canlı yayın akışı Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Show TV canlı yayın akışı Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 31 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

31 Aralık 2020 Perşembe 00:00
Show TV canlı yayın akışı 31 Aralık 2020 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde izleyicileri 08.00’de Kendine İyi Bak karşılayacak. 09:45'de Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler, 15.15’de ise Yılbaşı Sürprizi heyecanla takip edilecek. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkanlardan Güldür Güldür 20.00’de izleyicilerle buluşuyor.

Güldür Güldür, Show TV program yayın akışı içerisine henüz dahil olmasına rağmen reytinglerde üst sıralarda yer almayı başararak öne çıkıyor.

Show TV 31 Aralık 2020 Perşembe yayın akışı

06:15 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

11:30 Yeni Gelin

12:45 Milyarder

15:15 Yılbaşı Sürprizi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show (Yılbaşı Özel)

00:15 Yeni Yıl Klip Show

02:45 Güldür Güldür Yılbaşı Özel Tekrar 

04:00 Yılbaşı Özel

 

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 31.12.2020 00:00
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Show Tv Yayın AkışıShow Tv
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