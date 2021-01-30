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Show TV canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV canlı yayın akışı Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en güncel bilgilere yer verdiğimiz 30 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak, siz de haberin en yeni ayrıntılarından anında haberdar olabilirsiniz.

30 Ocak 2021 Cumartesi 00:02
Show TV canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Yerli-yabancı sinema filmleri, yerli diziler, sağlık ve ana haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitleyen yapımları izleyicilerle buluşturan Show TV yayın akışında birbirinden değerli program yer alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla ilgi toplayan yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Çarşamba 06.00'da Çocuktan Al Haberi yayınlanıyor.12.30'da sevilen dizi Adını Feriha Koydum sevenleri ile buluşuyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde ise Düğüm Salonu yayınlanacak.

Show TV 30 Ocak 2021  Cuma yayın akışı

06:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ 

07.30  YENİ GELİN

09.45 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER

11.30 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU 

12.30 ADINI FERİHA KOYDUM

15.15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

18.45 SHOX ANA HABER 

20.00 DÜĞÜM SALONU 

22.15 SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN

00.30 ALEV ALEV 

03.00 DÜĞÜM SALONI

05.00 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 30.01.2021 00:02
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