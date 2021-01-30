Show TV canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Yerli-yabancı sinema filmleri, yerli diziler, sağlık ve ana haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitleyen yapımları izleyicilerle buluşturan Show TV yayın akışında birbirinden değerli program yer alıyor.
Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla ilgi toplayan yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Show TV günlük yayın akışı içerisinde Çarşamba 06.00'da Çocuktan Al Haberi yayınlanıyor.12.30'da sevilen dizi Adını Feriha Koydum sevenleri ile buluşuyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde ise Düğüm Salonu yayınlanacak.
Show TV 30 Ocak 2021 Cuma yayın akışı
06:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ
07.30 YENİ GELİN
09.45 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER
11.30 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU
15.15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME
18.45 SHOX ANA HABER
20.00 DÜĞÜM SALONU
22.15 SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN
00.30 ALEV ALEV
03.00 DÜĞÜM SALONI
05.00 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU
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