Show TV canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Yerli-yabancı sinema filmleri, yerli diziler, sağlık ve ana haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitleyen yapımları izleyicilerle buluşturan Show TV yayın akışında birbirinden değerli program yer alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla ilgi toplayan yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Çarşamba 06.00'da Çocuktan Al Haberi yayınlanıyor.12.30'da sevilen dizi Adını Feriha Koydum sevenleri ile buluşuyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde ise Düğüm Salonu yayınlanacak.

Show TV 30 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

06:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ

07.30 YENİ GELİN

09.45 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER

11.30 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU

12.30 ADINI FERİHA KOYDUM

15.15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

18.45 SHOX ANA HABER

20.00 DÜĞÜM SALONU

22.15 SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN

00.30 ALEV ALEV

03.00 DÜĞÜM SALONI

05.00 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU

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