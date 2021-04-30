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Show TV canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemi bir süredir meşgul eden Show TV canlı yayın akışı Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 30 Nisan 2021 Cuma günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 30.04.2021li haberimizden hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

30 Nisan 2021 Cuma 00:02
Show TV canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Eğlenceden sanata, sağlıktan aksiyona kadar pek çok programı ekranlara taşıyan ‘Show TV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı araştırılıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için Show TV günlük yayın akışı içerisinde bulunan programları ve yayın saatlerini merak ediyorlar.

Show TV haftalık yayın akışı içerisinde gündüz kuşağı programları arasından öne çıkan yapımlardan Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu ekranlara geliyor.  Show TV dizi yayın akışı içerisinde öne çıkan  Ramo da Cumartesi akşamı seyirci ile buluşuyor.

Show TV 28 Nisan Çarşamba yayın akışı

06.00 Aşk Laftan Anlamaz

08.30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.45 Bir Şansım Olsa

13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

22.15 Salako

00.15 Bas Gaza

02.00 Bas Gaza

03.45 Alev Alev

Show TV canlı yayın akışını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 30.04.2021 00:02
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Show Tv Canlı YayınShow Tv
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