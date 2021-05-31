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Show TV canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR

Show TV birbirinden değerli yapımlarıyla her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi, film ve programlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları anında takip etmek adına Show TV’de bugün ne var, Show TV’de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programları araştırıyor. Show TV 30 Mayıs 2021 Pazar canlı yayın akışı açıklandı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 23:23
Show TV canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
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Show TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 31 Mayıs 2021 Pazar Show TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Show TV 31 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Show TV 31 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Show TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 31 Mayıs 2021 Pazar Show TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Show TV 31 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı

06:15 YENİ GELİN

10:00 PAZAR SÜRPRİZİ

13:00 BİR ŞANSIM OLSA

14:30 TARKAN GÜÇLÜ KAHRAMAN

16:15 SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 TOSUN PAŞA

22:30 BİZİM AİLE

00:15 LİMONATA

Show TV nasıl izlenir?

Show TV 31 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı sabah Yeni Gelin dizisiyle başlıyor. Show TV günlük yayın akışı içerisinde sabah programları Pazar Sürprizi magazin programı yer alıyor. Hayata dair konuların kadınların gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programın ardından öğle kuşağında Bir Şansım Olsa adlı sevilen program yayınlanıyor. Show TV 31 Mayıs 2021 Pazar günlük yayın akışı akşam kuşağında sevilen yerli film Tosun Paşa ardından ise Bizim Aile filmi yayınlanıyor. 31 Mayıs 2021 Pazar Show TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra değerli yapımlar yer alıyor.

Show TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Show TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Show TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Show TV frekans bilgileri

Alış Frekansı: 12219,0 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 6.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4

Transporder: 14

Show TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 22

D-Smart: 23

Turksat Kablo TV: 8

Teledünya: 24


Son Güncelleme: 31.05.2021 23:23
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