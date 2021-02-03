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Show TV canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde ilgi odağı haline gelen 3 Şubat 2021 tarihli Show TV canlı yayın akışı Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi yeni ayrıntılarla basında yer almaya devam ediyor. Hemen şimdi 03-02-2021 tarihli haberimizi okuyarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 00:01
Show TV canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde yeni sezonda izleyicilerin merakla izlediği yapımlar yer alıyor. Dizi, sağlık, yarışma, ana haber ve yerli-yabancı sinema filmleriyle izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımları merak edenler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Çarşamba günü izleyicileri 09.45'te Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler programı ekranlara gelecek. 12.30'da sevilen dizi Adını Feriha Koydum dizisi seyircileri ile tekrar buluşacak. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Show Ana Haber 18.45’te izleyicilerle buluşacak.

Show TV 3 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı

06.00 : Çocuktan Al Haberi

07:30 Yeni Gelin

09:45 DR. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

11:30 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

12:30 Adını Feriha Koydum

15:15 Didem Arslan Yılmaz İle Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00  Düğüm Salonu

22.15 Sen Kiminle Dans Ediyorsun

00.30 Alev Alev

03.00 Düğüm Salonu

05.00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

Show TV canlı yayınını takip etmek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 03.02.2021 00:01
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Show Tv Yayın AkışıShow Tv
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