Show TV canlı yayın akışı 3 Ocak 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara taşınıyor. Komedi programlarından milyonları ekranlara kilitleyen dizilere kadar izleyicilerin ilgisini çeken programları ekranlara taşıyan Show TV haftalık yayın akışı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler de bu süreçte sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde pazar günü Çocuktan Al Haberi, Ramo, Ağır Romantik Show Ana Haber gibi yapımlar yer alıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde 20.00’de Ağır Romantik ve 21:45’te Güldür Güldür Showöne çıkıyor.

Show TV 3 Ocak 2021 Pazar yayın akışı

06:00 GÜLÜMSE YETER (TEKRAR)

08:15 DON KİŞOT

10:00 PAZAR SÜRPRİZİ

13:00 Ramo (TEKRAR)

17:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ

18:45 HAFTA SONU ANA HABER

20:00 AĞIR ROMANTİK

21:45 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (TEKRAR)

00:45 AĞIR ROMANTİK (TEKRAR)

02:45 KATİLLER DEVRİ

04:45 ALEV ALEV

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