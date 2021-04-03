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Show TV canlı yayın akışı 3 Nisan 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan Show TV canlı yayın akışı Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 3 Nisan 2021 Cumartesi tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

03 Nisan 2021 Cumartesi 00:01
Show TV canlı yayın akışı 3 Nisan 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Yerli-yabancı sinema filmleri, yerli diziler, sağlık ve ana haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitleyen yapımları izleyicilerle buluşturan Show TV yayın akışında birbirinden değerli program yer alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla ilgi toplayan yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Pazartesi 08.00'da Kendine İyi Bak bulunurken, 20.00'da Çukur dizisi yayın akışında yer alıyor.

Show TV 3 Nisan 2021  Pazartesi yayın akışı

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Yeni Gelin

12:30 Adını Feriha Koydum

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Çukur

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 03.04.2021 00:01
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Show Tv Canlı Yayın AkışıShow Tv Yayın Akışı
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