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Show TV canlı yayın akışı 29 Ocak 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemi bir süredir meşgul eden Show TV canlı yayın akışı Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 29.01.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

29 Ocak 2021 Cuma 00:03
Show TV canlı yayın akışı 29 Ocak 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Eğlenceden sanata, sağlıktan aksiyona kadar pek çok programı ekranlara taşıyan ‘Show TV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı araştırılıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için Show TV günlük yayın akışı içerisinde bulunan programları ve yayın saatlerini merak ediyorlar.

Show TV haftalık yayın akışı içerisinde gündüz kuşağı programları arasından öne çıkan yapımlardan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekranlara geliyor. Gündüz kuşağı programlarından Yeni Gelin , izleyicilerin karşısına çıkıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde öne çıkan Ramo, reytinglerde üst sıralarda yer almayı başarıyor.

Show TV 29 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı

06.00 Çocuktan Al Haberi

07.30 Yeni gelin

09.45 Dr.Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12.30 Adını Feriha Koydum

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Düğüm Salonu

22.15 Sen Kiminle Dans Ediyorsun

00.30 Alev Alev

03.00 Düğüm Salonu

05:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

Show TV canlı yayın akışını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 29.01.2021 00:03
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Show Tv Canlı YayınShow Tv
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