Show TV canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 25 Nisan Pazar günü yayın akışını sizler için derledik.

Show TV 29 Nisan 2021 25 Nisan Pazar yayın akışı;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

07:45 Kuzey Yıldıızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa14:30 Senede Bir Gün16:15 Canım Kardeşim18:45 Hafta Sonu Ana Haber20:00 Yol Arkadaşım

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/canli-yayin