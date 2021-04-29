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Show TV canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV canlı yayın akışı Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi, basına aktarıldığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandırırken, biz de haberin en sıcak ayrıntılarını takip etmeye devam ediyoruz. Hemen şimdi 29 Nisan Perşembe günü yayınlanan haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

29 Nisan 2021 Perşembe 00:01
Show TV canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 25 Nisan Pazar  günü yayın akışını sizler için derledik.

Show TV 29 Nisan 2021 25 Nisan Pazar  yayın akışı;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
07:45 Kuzey Yıldıızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Senede Bir Gün
16:15 Canım Kardeşim
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yol Arkadaşım

 

 

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/canli-yayin




Son Güncelleme: 29.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Yayın AkışıShow Tv
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