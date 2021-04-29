Show TV canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Show TV 25 Nisan Pazar günü yayın akışını sizler için derledik.
Show TV 29 Nisan 2021 25 Nisan Pazar yayın akışı;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
07:45 Kuzey Yıldıızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
14:30 Senede Bir Gün
16:15 Canım Kardeşim
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yol Arkadaşım
Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/canli-yayin
Son Güncelleme: 29.04.2021 00:01