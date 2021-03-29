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Show TV canlı yayın akışı 29 Mart 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV canlı yayın akışı Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 29 Mart 2021 Pazartesi tarihli haberimizde Show TV canlı yayın akışı Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 29 Mart 2021 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

29 Mart 2021 Pazartesi 00:39
Show TV canlı yayın akışı 29 Mart 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Türk televizyonlarının en köklü kanallarından olan Show TV her gün yayınlanan programları ile reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Yayınlanan gündüz kuşağındaki yapımlar ilgi ile izlenirken ev hanımlarının en çok tercih edilen kanalları arasındaki yerini korumaya devam ediyor.

Show TV yayın akışı

06.00 Adını Feriha Koydum

 08.30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12.45 Kalp Atışı

15.15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

00.30 Yağmur: Kıyamet Çiçeği 

03.00 Kuzey Yıldızı

05.15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu 

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 29.03.2021 00:39
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Show Tv Yayınlanacak MıShow Tv
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