Show TV canlı yayın akışı 29 Aralık 2020 Salı Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde salı günü 08.00’de Kendine İyi Bak izleyicileri karşılıyor. 09.45’te Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı programı ile izleyicilere sağlıklı yaşamın sırları ve dikkat edilmesi gerekenler anlatılıyor. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Güldür Güldür Show 20.00’de izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Show TV dizi yayın akışı içerisinde ise 00.15’te Alev Alev tekrar bölümü izleyicileri karşılıyor.

Show TV 29 Aralık 2020 Salı yayın akışı

08:00 KENDİNE İYİ BAK

09:45 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI

11:30 YENİ GELİN

12:45 TURGAY BAŞYAYLA İLE

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

00:15 ALEV ALEV

03:00 ÇUKUR (TEKRAR)

05:15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

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