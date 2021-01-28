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Show TV canlı yayın akışı 28 Ocak 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde halen yer almaya devam eden Show TV canlı yayın akışı Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 28 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

28 Ocak 2021 Perşembe 00:01
Show TV canlı yayın akışı 28 Ocak 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 24 Ocak Pazar günü yayın akışını sizler için derledik.

Show TV 28 Ocak 2021 24 Ocak Salı yayın akışı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Ramo

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza

00:15 Alev Alev

03:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

05:15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 28.01.2021 00:01
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Show Tv Yayın AkışıShow Tv
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