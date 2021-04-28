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Show TV canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen Show TV canlı yayın akışı Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 28.04.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

28 Nisan 2021 Çarşamba 00:01
Show TV canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde yeni sezonda izleyicilerin merakla izlediği yapımlar yer alıyor. Dizi, sağlık, yarışma, ana haber ve yerli-yabancı sinema filmleriyle izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımları merak edenler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Pazartesi günü izleyicileri 10:00'da Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler programı ekranlara gelecek. 15:15'te  Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme seyircileri ile buluşacak. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Show Ana Haber 18.45’te izleyicilerle buluşacak.

Show TV 28 Nisan 2021 Salı yayın akışı

  • 06:00 Aşk Laftan Anlamaz
  • 10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
  • 11:45 Bir Şansım olsa
  • 13:00 Lezzet Yolunda
  • 15:15 Didem Aslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Ana Haber
  • 20:00 Çukur
  • 22:15 Salako
  • 23:00 Asla Geri Dönme

     

 

 

 




Son Güncelleme: 28.04.2021 00:01
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Show Tv Yayın AkışıShow Tv
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