Show TV canlı yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara taşınıyor. Komedi programlarından milyonları ekranlara kilitleyen dizilere kadar izleyicilerin ilgisini çeken programları ekranlara taşıyan Show TV haftalık yayın akışı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler de bu süreçte sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Çarşamba günü Adını Feriha Koydum, Show Ana Haber gibi yapımlar yer alıyor. Show TV yayın akışı içerisinde 20.00’de Yeni Bölümü ile Güldür Güldür Show ekranlardaki yerini alacak.

Show TV 24 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı;

06:00 Adını Feriha Koydum

08:30 Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

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