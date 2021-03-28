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Show TV canlı yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen Show TV canlı yayın akışı Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 28 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

28 Mart 2021 Pazar 00:01
Show TV canlı yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara taşınıyor. Komedi programlarından milyonları ekranlara kilitleyen dizilere kadar izleyicilerin ilgisini çeken programları ekranlara taşıyan Show TV haftalık yayın akışı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler de bu süreçte sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Çarşamba günü Adını Feriha Koydum,  Show Ana Haber gibi yapımlar yer alıyor. Show TV  yayın akışı içerisinde 20.00’de Yeni Bölümü ile Güldür Güldür Show ekranlardaki yerini alacak. 

Show TV 24 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı;

06:00 Adını Feriha Koydum

08:30 Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

 

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 28.03.2021 00:01
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Show Tv Canlı YayınShow Tv Yayın Akışı
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