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Show TV canlı yayın akışı 28 Aralık 2020 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemin kritik başlıklarından birisi olan Show TV canlı yayın akışı Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de hemen 28.12.2020 tarihli haberimizi okuyarak haberle ilgili en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

28 Aralık 2020 Pazartesi 00:00
Show TV canlı yayın akışı 28 Aralık 2020 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Her yeni sezonda reytinglere damgasını vuran dizileriyle öne çıkan Show TV yayın akışı içerisinde bu sezonda da milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler de sevdikleri dizi, yarışma programı ve sinema filmine geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Pazartesi Show TV günlük yayın akışı içerisinde 06.00’da Gülümse Yeter yer alıyor. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan 08.00'da Kendine İyi Bak  programıyla seyircilere keyifli dakikalar yaşatılıyor. 18.45’te Hafta Sonu Ana Haber programı Ece Üner sunumuyla ekranlara taşınıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde ana haber sonra 20.00’da Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Show TV Çarşamba yayın akışı

03:00 ÇUKUR

05:15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

06:00 GÜLÜMSE YETER

08:00 KENDİNE İYİ BAK

09:45 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER

11:30 YENİ GELİN

12:45 TURGAY BAŞU-YAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 HAFTA SONU ANA HABER

20:00 HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR

21:45 SÜT KARDEŞLER

23:45 ALEV ALEV

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 28.12.2020 00:00
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