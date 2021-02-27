Show TV canlı yayın akışı 27 Şubat 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Yerli-yabancı sinema filmleri, yerli diziler, sağlık ve ana haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitleyen yapımları izleyicilerle buluşturan Show TV yayın akışında birbirinden değerli program yer alıyor.
Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla ilgi toplayan yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Show TV günlük yayın akışı içerisinde Cumartesi 06.00'da Ramo yayınlanıyor.17:00'da Çocuktan Al Haberi sevenleri ile buluşuyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde ise Kuzey Yıldızı İlk Aşk yayınlanacak.
Show TV 27 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı
06.00 ADINI FERİHA KOYDUM
08.30 EBRU AKEL'LE KADIN İSTERSE
10.00 DR.ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER
11.45 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU
15.15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME
18.45 SHOW ANA HABER
20.00 RAMO
00.15 BÜYÜK USTA
02.30 ÇUKUR / TEKRAR
05.00 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU
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