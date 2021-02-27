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Show TV canlı yayın akışı 27 Şubat 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen Show TV canlı yayın akışı Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Şubat 27 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

27 Şubat 2021 Cumartesi 00:04
Show TV canlı yayın akışı 27 Şubat 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Yerli-yabancı sinema filmleri, yerli diziler, sağlık ve ana haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitleyen yapımları izleyicilerle buluşturan Show TV yayın akışında birbirinden değerli program yer alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla ilgi toplayan yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Cumartesi 06.00'da Ramo yayınlanıyor.17:00'da Çocuktan Al Haberi sevenleri ile buluşuyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde ise Kuzey Yıldızı İlk Aşk yayınlanacak.

Show TV 27 Şubat 2021  Cumartesi yayın akışı

 

06.00 ADINI FERİHA KOYDUM

08.30 EBRU AKEL'LE KADIN İSTERSE

10.00 DR.ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER

11.45 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU

14.00 BİR ŞANSIM OLSA / TEKRAR

15.15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

18.45 SHOW ANA HABER

20.00 RAMO

00.15 BÜYÜK USTA

02.30 ÇUKUR / TEKRAR

05.00 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU

 

 

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 27.02.2021 00:04
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