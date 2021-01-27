İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...

Show TV canlı yayın akışı 27 Ocak 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın bir süredir merak ettiği en yeni ayrıntılarıyla Show TV canlı yayın akışı Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberini kaleme almaya devam ediyoruz. Şimdi siz de 27.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

27 Ocak 2021 Çarşamba 00:01
Show TV canlı yayın akışı 27 Ocak 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Show TV yayın akışı içerisinde yeni sezonda izleyicilerin merakla izlediği yapımlar yer alıyor. Dizi, sağlık, yarışma, ana haber ve yerli-yabancı sinema filmleriyle izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımları merak edenler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde cuma günü izleyicileri 09.45'te Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler programı ekranlara gelecek. 12.30'da sevilen dizi Adını Feriha Koydum dizisi seyircileri ile tekrar buluşacak. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Show Ana Haber 18.45’te izleyicilerle buluşacak.

Show TV 27 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

06.00 : Çocuktan Al Haberi

07:30 Yeni Gelin

09:45 DR. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

11:30 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

12:30 Adını Feriha Koydum

15:15 Didem Arslan Yılmaz İle Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00  Ramo

23.45 Çukur

02.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

 

Show TV canlı yayınını takip etmek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 27.01.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show Tv Yayın AkışıShow Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cannes Film Festivali'nin yeni tarihi
Cannes Film Festivali'nin yeni tarihi
Kristen Stewart'ın Prenses Diana'yı canlandırdığı Spencer filminden ilk görseller!
Kristen Stewart'ın Prenses Diana'yı canlandırdığı Spencer filminden ilk görseller!
Hazal Kaya'nın Pera Palas'taki partneri belli oldu
Hazal Kaya'nın Pera Palas'taki partneri belli oldu
Yasak Elma dizisi, yatak sahneleri nedeniyle RTÜK'e şikayet edildi
Yasak Elma dizisi, yatak sahneleri nedeniyle RTÜK'e şikayet edildi
Survivor 2021'e veda eden isim belli oldu
Survivor 2021'e veda eden isim belli oldu
Pasifik Savaşı 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Pasifik Savaşı 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Mama bez ve süt yardımı nasıl alınır?
Alışveriş kredisini kimler alabilir? 2021 Alışveriş kredisi nasıl kullanılır?
Star TV canlı yayın akışı 28 Ocak 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Altın ne kadar oldu? 28 Ocak 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 28 Ocak 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 28 Ocak 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 28 Ocak 2021 Perşembe aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 28 Ocak 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
28 Ocak 2021 Perşembe evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? Ocak 2021 evde bakım maaşı yatan iller sorgula
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 28 Ocak 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 28 Ocak 2021 Perşembe
Vakıfbank 125.000 TL 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli kredi kampanyası başladı
BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Kuaförüm Sensin yeni juri Muammer Ketenci kimdir?
MasterChef 2019 büyük final ne zaman yapılacak? MasterChef final tarihi belli oldu!
Facebook neden açılmıyor? Facebook çöktü mü? ne zaman düzelecek? Ne zaman açılacak?
Devlet MEB destekli dil kursu nedir ve kimler başvuru yapabilir?
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? filmin yeni fragmanı yayınlandı
TV8 canlı yayın akışı 28 Ocak 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme koşulları nelerdir? 2021 Engelli sağlık kurulu raporu yenilenirken nelere dikkat edilir?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 28 Ocak 2021 Perşembe
TRT 1 canlı yayın akışı 28 Ocak 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.