Show TV canlı yayın akışı 27 Ocak 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV yayın akışı içerisinde yeni sezonda izleyicilerin merakla izlediği yapımlar yer alıyor. Dizi, sağlık, yarışma, ana haber ve yerli-yabancı sinema filmleriyle izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımları merak edenler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Show TV günlük yayın akışı içerisinde cuma günü izleyicileri 09.45'te Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler programı ekranlara gelecek. 12.30'da sevilen dizi Adını Feriha Koydum dizisi seyircileri ile tekrar buluşacak. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Show Ana Haber 18.45’te izleyicilerle buluşacak.
Show TV 27 Ocak 2021 Cuma yayın akışı
06.00 : Çocuktan Al Haberi
07:30 Yeni Gelin
09:45 DR. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:30 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz İle Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo
23.45 Çukur
02.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
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