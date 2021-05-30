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Show TV canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMMADIR

Show TV birbirinden değerli yapımlarıyla her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi, film ve programlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları anında takip etmek adına Show TV’de bugün ne var, Show TV’de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programları araştırıyor. Show TV 27 Mayıs 2021 Perşembe canlı yayın akışı açıklandı.

30 Mayıs 2021 Pazar 23:59
Show TV canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMMADIR
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Show TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 30 Mayıs 2021 Perşembe Show TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Show TV 30 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 30 Mayıs 2021 Perşembe Show TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Show TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Show TV 30 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Show TV 30 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı

06:00 ALEV ALEV

08:30 EBRU AKEL’LE KADIN İSTERSE

10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE

11:45 BİR ŞANSIM OLSA

13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

18.45 SHOW ANA HABER

20:00 ALEV ALEV

00:15 B PLANI

Show TV nasıl izlenir?

Show TV 30 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı sabah Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle başlıyor. Show TV günlük yayın akışı içerisinde sabah programları Ebru Akel’le Kadın İsterse yer alıyor. Hayata dair konuların kadınların gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programın ardından öğle kuşağında Sevcan’la Lezzet Yolunda adlı sevilen program yayınlanıyor. Show TV 30 Mayıs 2021 Perşembe günlük yayın akışı akşam kuşağında sevilen dizi Alev Alev yayınlanıyor. Show TV 30 Mayıs 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra değerli yapımlar yer alıyor.

Show TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Show TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Show TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Show TV frekans bilgileri

Alış Frekansı: 12219,0 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 6.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4

Transporder: 14

Show TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 22

D-Smart: 23

Turksat Kablo TV: 8

Teledünya: 24


Son Güncelleme: 30.05.2021 23:59
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Canlı YayınShow Tv
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