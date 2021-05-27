Show TV canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 25 Mayıs Salı günü yayın akışını sizler için derledik.

Show TV 25 Mayıs Salı yayın akışı;

06:00Aşk Laftan Anlamaz



10:00Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler



11:45Bir Şansım olsa



13:00Lezzet Yolunda



15:15Didem Aslan Yılmaz'la Vazgeçme



18:45Ana Haber



20:00Çukur



22:15Şaban Oğlu Şaban



00:00Kurtuluş Günü Felaketi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/canli-yayin