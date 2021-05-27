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Show TV canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Show TV canlı yayın akışı Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 27 Mayıs 2021 Perşembe tarihli haberimizi inceleyerek hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:01
Show TV canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 25 Mayıs Salı günü yayın akışını sizler için derledik.

Show TV 25 Mayıs Salı  yayın akışı;

SHOW TV YAYIN AKIŞI
  • 06:00Aşk Laftan Anlamaz
     
  • 10:00Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
     
  • 11:45Bir Şansım olsa
     
  • 13:00Lezzet Yolunda
     
  • 15:15Didem Aslan Yılmaz'la Vazgeçme
     
  • 18:45Ana Haber
     
  • 20:00Çukur
     
  • 22:15Şaban Oğlu Şaban
     
  • 00:00Kurtuluş Günü Felaketi

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/canli-yayin


Son Güncelleme: 27.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Yayın AkışıShow Tv
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