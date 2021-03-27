Show TV canlı yayın akışı 27 Mart 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Yerli-yabancı sinema filmleri, yerli diziler, sağlık ve ana haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitleyen yapımları izleyicilerle buluşturan Show TV yayın akışında birbirinden değerli program yer alıyor.
Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla ilgi toplayan yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Show TV günlük yayın akışı içerisinde Cumartesi 10.00'da Cumartesi Sürprizi bulunurken, 20.00'da Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yayın akışında yer alıyor.
Show TV 27 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Bir Şansım Olsa
18.45 Hafta Sonu Show Ana Haber
20.00 Kuzey Yılıdızı İlk Aşk
00.15 Dünyalar Çarpışıyor
02.30 Arıza
05.00 Dünyalar Çarpışıyor
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