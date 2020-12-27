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Show TV canlı yayın akışı 27 Aralık 2020 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV canlı yayın akışı Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Show TV canlı yayın akışı Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 27 Aralık 2020 Pazar günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

27 Aralık 2020 Pazar 00:01
Show TV canlı yayın akışı 27 Aralık 2020 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara taşınıyor. Komedi programlarından milyonları ekranlara kilitleyen dizilere kadar izleyicilerin ilgisini çeken programları ekranlara taşıyan Show TV haftalık yayın akışı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler de bu süreçte sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde pazar günü Hayat Güzeldir, Pazar Sürprizi, Ramo, Çocuktan Al Haberi, Show Ana Haber ve Arıza gibi yapımlar yer alıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde 20.00’de Arıza ve 00.15’te Alev Alev öne çıkıyor.

Show TV 27 Aralık 2020 Pazar yayın akışı

06:00 GÜLÜMSE YETER (TEKRAR)

08:15 HAYAT GÜZELDİR

10:00 PAZAR SÜRPRİZİ

13:00 Ramo (TEKRAR)

17:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 ARIZA

00:15 Alev Alev (TEKRAR)

03:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (TEKRAR) 

05:15 Didem Arslan'la Vazgeçme

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 27.12.2020 00:01
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