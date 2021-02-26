Show TV canlı yayın akışı 26 Şubat 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Eğlenceden sanata, sağlıktan aksiyona kadar pek çok programı ekranlara taşıyan ‘Show TV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı araştırılıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için Show TV günlük yayın akışı içerisinde bulunan programları ve yayın saatlerini merak ediyorlar.

Show TV haftalık yayın akışı içerisinde gündüz kuşağı programları arasından öne çıkan yapımlardan Bir Şansım Olsa ekranlara geliyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde öne çıkan Güldür Güldür Show programı da Salı akşamı seyirci ile buluşuyor.

Show TV 26 Şubat 2021 Salı yayın akışı

06.00 Adını Feriha Koydum

08.30 Ebru Akel’le Kadın İsterse/Canlı

10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler/Canlı

11.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14.00 Bir Şansım Olsa

15.15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme/Canlı

18.45 Show Ana Haber/Canlı

20.00 Güldür Güldür Show/Canlı

23.15 Sen Sağ Ben Selamet

01.15 Çukur

03.45 Sen Sağ Ben Selamet

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