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Show TV canlı yayın akışı 26 Nisan 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV canlı yayın akışı Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 26 Nisan 2021 Pazartesi günü de gündemde! Siz de Show TV canlı yayın akışı Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi için 26 Nisan 2021 Pazartesi tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

26 Nisan 2021 Pazartesi 00:01
Show TV canlı yayın akışı 26 Nisan 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Türk televizyonlarının en köklü kanallarından olan Show TV her gün yayınlanan programları ile reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Yayınlanan gündüz kuşağındaki yapımlar ilgi ile izlenirken ev hanımlarının en çok tercih edilen kanalları arasındaki yerini korumaya devam ediyor.

Show TV 23 Nisan Cuma yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şamsım Olsa

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme 

18.45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Yolcu

01:30 Yolcu

03:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 26.04.2021 00:01
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Show Tv Yayınlanacak MıShow Tv
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