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Show TV canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV canlı yayın akışı Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin gündeme gelmesiyle beraber birçok kişi haberin sıcak gelişmelerini merak etmeye başlamıştı. 26 Mayıs 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak ile ilgili merak ettiğiniz ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 00:01
Show TV canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde yeni sezonda izleyicilerin merakla izlediği yapımlar yer alıyor. Dizi, sağlık, yarışma, ana haber ve yerli-yabancı sinema filmleriyle izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımları merak edenler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde sabah saat 06.15'te Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yer almaktadır. Akşam ise Deliha 2 TV filmi izleyiciler ile buluşacaktır.

Show TV 26 Mayıs 2021 Çarşamba yayın akışı

06:15 Kuzey Yıldızı İlkAşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:45 Tarkan Altın Madalyon

16:30 Öyle Olsun

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deliha 2

22:30 Acı Tatlı Ekşi

 

 


Son Güncelleme: 26.05.2021 00:01
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Show Tv Yayın AkışıShow Tv
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