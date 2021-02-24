Show TV canlı yayın akışı 25 Şubat 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 25 Şubat Perşembe günü yayın akışını sizler için derledik.

Show TV 24 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Adını Feriha Koydum

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

14:00 Bir Şansım Olsa

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Alev Alev (Yeni Bölüm)

00:15 Ramo

03:00 Arıza

05:15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

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