Show TV canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara taşınıyor. Komedi programlarından milyonları ekranlara kilitleyen dizilere kadar izleyicilerin ilgisini çeken programları ekranlara taşıyan Show TV haftalık yayın akışı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler de bu süreçte sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
23 Nisan 2021 Cuma Show TV yayın akışı
- 08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
- 10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
- 11:45 Bir Şansım Olsa
- 13:00 Lezzet Yolunda
- 15:15 Didem Aslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:15 Yabancı Film : Yolcu
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Son Güncelleme: 25.04.2021 00:01