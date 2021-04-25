Show TV canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara taşınıyor. Komedi programlarından milyonları ekranlara kilitleyen dizilere kadar izleyicilerin ilgisini çeken programları ekranlara taşıyan Show TV haftalık yayın akışı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler de bu süreçte sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.



23 Nisan 2021 Cuma Show TV yayın akışı

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse



10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler



11:45 Bir Şansım Olsa



13:00 Lezzet Yolunda



15:15 Didem Aslan Yılmaz’la Vazgeçme



18:45 Ana Haber



20:00 Güldür Güldür Show



23:15 Yabancı Film : Yolcu

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN