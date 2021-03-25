Show TV canlı yayın akışı 25 Mart 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Show TV 21 Mart Pazar günü yayın akışını sizler için derledik.
Show TV 25 Mart 2021 Pazar yayın akışı;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Pazar Süprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
16:30 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza
00:15 Ramo
02:45 Kuzey Yıldızı ilk Aşk
05:00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/canli-yayin