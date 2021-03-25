Show TV canlı yayın akışı 25 Mart 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 21 Mart Pazar günü yayın akışını sizler için derledik.

Show TV 25 Mart 2021 Pazar yayın akışı;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Süprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Züğürt Ağa

16:30 Çocuktan Al Haberi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza

00:15 Ramo

02:45 Kuzey Yıldızı ilk Aşk

05:00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/canli-yayin