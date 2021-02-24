Show TV canlı yayın akışı 24 Şubat 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV yayın akışı içerisinde yeni sezonda izleyicilerin merakla izlediği yapımlar yer alıyor. Dizi, sağlık, yarışma, ana haber ve yerli-yabancı sinema filmleriyle izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımları merak edenler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Cuma günü izleyicileri 10:00'da Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler programı ekranlara gelecek. 14:00'de Bir Şansım Olsa seyircileri ile tekrar buluşacak. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Show Ana Haber 18.45’te izleyicilerle buluşacak.

Show TV 24 Şubat 2021 Cuma yayın akışı

06.00 Adını Feriha Koydum / Tkr

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:0 DR. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu / Tkr

14:00 Bir Şansım Olsa

15:15 Didem Arslan Yılmaz İle Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ramo

00.15 Katiller Devri

02:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Tkr

05.15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu / Tkr

Show TV canlı yayınını takip etmek için TIKLAYIN