Show TV canlı yayın akışı 24 Ocak 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara taşınıyor. Komedi programlarından milyonları ekranlara kilitleyen dizilere kadar izleyicilerin ilgisini çeken programları ekranlara taşıyan Show TV haftalık yayın akışı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler de bu süreçte sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Cumartesi günü Çocuktan Al Haberi, Show Ana Haber gibi yapımlar yer alıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde 20.00’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve 00:15’te Arıza öne çıkıyor.

Show TV 22 OCAK Cumartesi yayın akışı

06:00 ARIZA

10:00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ (CANLI)

13:00 BİR ŞANSIM OLSA (YENİ BÖLÜM)

14:00 ALEV ALEV (TEKRAR)

17:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ

18:45 SHOW HAFTASONU ANA HABER

20:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK (YENİ BÖLÜM)

00:15 ARIZA (TEKRAR)

03:00 ÇUKUR (TEKRAR)

05: 00 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU (TEKRAR)

05: TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU (TEKRAR)

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