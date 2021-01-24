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Show TV canlı yayın akışı 24 Ocak 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV canlı yayın akışı Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Ocak 24 Pazar tarihindeki haberimizden Show TV canlı yayın akışı Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

24 Ocak 2021 Pazar 00:01
Show TV canlı yayın akışı 24 Ocak 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin ilgiyle takip ettiği birçok yapım ekranlara taşınıyor. Komedi programlarından milyonları ekranlara kilitleyen dizilere kadar izleyicilerin ilgisini çeken programları ekranlara taşıyan Show TV haftalık yayın akışı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler de bu süreçte sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Cumartesi günü Çocuktan Al Haberi,  Show Ana Haber gibi yapımlar yer alıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde 20.00’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve 00:15’te Arıza öne çıkıyor.

Show TV 22 OCAK Cumartesi yayın akışı

06:00  ARIZA

10:00  CUMARTESİ SÜRPRİZİ (CANLI)

13:00  BİR ŞANSIM OLSA (YENİ BÖLÜM)

14:00  ALEV ALEV (TEKRAR)

17:00  ÇOCUKTAN AL HABERİ

18:45  SHOW  HAFTASONU ANA HABER

20:00  KUZEY YILDIZI İLK AŞK (YENİ BÖLÜM)

00:15  ARIZA (TEKRAR)

03:00 ÇUKUR  (TEKRAR)

05: 00 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU (TEKRAR)

05: TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU (TEKRAR)

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 24.01.2021 00:01
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Show Tv Canlı YayınShow Tv Yayın Akışı
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