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Show TV canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR

Show TV birbirinden değerli yapımlarıyla her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi, film ve programlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları anında takip etmek adına Show TV’de bugün ne var, Show TV’de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programları araştırıyor. Show TV 24 Mayıs 2021 Pazartesi canlı yayın akışı açıklandı.

30 Mayıs 2021 Pazar 23:41
Show TV canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
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Show TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Show TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 30 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Show TV 30 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Show TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 30 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Show TV 30 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:30 Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Çukur

00:15 Kurtuluş Gün Felaketi

Show TV frekans bilgileri

Alış Frekansı: 12219,0 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 6.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4

Transporder: 14

Show TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 22

D-Smart: 23

Turksat Kablo TV: 8

Teledünya: 24

Show TV nasıl izlenir?

Show TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Show TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Show TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 30.05.2021 23:41
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Show Tv Canlı YayınShow Tv Yayın Akışı
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