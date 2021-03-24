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Show TV canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

24 Mart 2021 tarihinde gündeme aktarılan ve halen okurlarımızın merakını uyandıran Show TV canlı yayın akışı Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair güncel ayrıntıları öğrenmek için şimdi siz de Mart 24 Çarşamba günü yayınladığımz haberimize göz atabilirsiniz.

24 Mart 2021 Çarşamba 00:02
Show TV canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde yeni sezonda izleyicilerin merakla izlediği yapımlar yer alıyor. Dizi, sağlık, yarışma, ana haber ve yerli-yabancı sinema filmleriyle izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımları merak edenler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Perşembe günü izleyicileri 10:00'da Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler programı ekranlara gelecek. 15:15'te  Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme seyircileri ile buluşacak. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Show Ana Haber 18.45’te izleyicilerle buluşacak.

Show TV 24 Mart 2021 Perşembe yayın akışı

06.00 Adını Feriha Koydum 

08.30 Ebru Akel'le Kadın İsterse 

10.00 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

11.45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

12.45 Kalp Atışı

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Alev Alev

00.15 Hedef

03.00 Arıza 

05.15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu



Son Güncelleme: 24.03.2021 00:02
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Show Tv Yayın AkışıShow Tv
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