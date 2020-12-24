Show TV canlı yayın akışı 24 Aralık 2020 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde izleyicileri 08.00’de Hayat Güzeldir karşılayacak. 10.00’da Pazar Sürprizi , 17.00’da ise Çocuktan Al Haberi heyecanla takip edilecek. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkanlardan Arıza 20.00’de izleyicilerle buluşuyor.

Alev Alev, Show TV dizi yayın akışı içerisine henüz dahil olmasına rağmen reytinglerde üst sıralarda yer almayı başararak öne çıkıyor.

Show TV 24 Aralık 2020 Perşembe yayın akışı

06:00 Gülümse Yeter Tekrar

08:00 Hayat Güzeldir Yeni Bölüm

10:00 Pazar Sürprizi Canlı

13:00 Ramo Tekrar

17:00 Çocuktan Al Haberi Yeni Bölüm

18:45 Hafta Sonu Ana Haber Canlı

20:00 Arıza Yeni Bölüm

00:15 Alev Alev Tekrar

03:00 Çukur Tekrar Altyazılı

05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

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