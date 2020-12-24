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Show TV canlı yayın akışı 24 Aralık 2020 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

24 Aralık 2020 tarihli Show TV canlı yayın akışı Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Aralık 24 Perşembe günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

24 Aralık 2020 Perşembe 00:00
Show TV canlı yayın akışı 24 Aralık 2020 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde izleyicileri 08.00’de Hayat Güzeldir karşılayacak. 10.00’da Pazar Sürprizi , 17.00’da ise Çocuktan Al Haberi heyecanla takip edilecek. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkanlardan Arıza 20.00’de izleyicilerle buluşuyor.

Alev Alev, Show TV dizi yayın akışı içerisine henüz dahil olmasına rağmen reytinglerde üst sıralarda yer almayı başararak öne çıkıyor.

Show TV 24 Aralık 2020 Perşembe yayın akışı

06:00

Gülümse Yeter

Tekrar

08:00

Hayat Güzeldir

Yeni Bölüm

10:00

Pazar Sürprizi

Canlı

13:00

Ramo

Tekrar

17:00

Çocuktan Al Haberi

Yeni Bölüm

18:45

Hafta Sonu Ana Haber

Canlı

20:00

Arıza

Yeni Bölüm

00:15

Alev Alev

Tekrar

03:00

Çukur

Tekrar Altyazılı

05:15

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

 

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 24.12.2020 00:00
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Show Tv Yayın AkışıShow Tv
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