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Show TV canlı yayın akışı 23 Ocak 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından Show TV canlı yayın akışı Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 23 Ocak 2021 Cumartesi'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

23 Ocak 2021 Cumartesi 00:01
Show TV canlı yayın akışı 23 Ocak 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Yerli-yabancı sinema filmleri, yerli diziler, sağlık ve ana haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitleyen yapımları izleyicilerle buluşturan Show TV yayın akışında birbirinden değerli program yer alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla ilgi toplayan yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Cuma 06.00'da Çocuktan Al Haberi yayınlanıyor.12.30'da sevilen dizi Adını Feriha Koydum sevenleri ile buluşuyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde ise Arıza yeni bölümüyle yayınlanacak.

Show TV 23 Ocak 2021  Cuma yayın akışı

06:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ 

07.30  YENİ GELİN

09.45 DR. ENDER SARAÇ İLE SAĞLIKLI GÜNLER

11.30 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU 

12.30 ADINI FERİHA KOYDUM

15.15 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

18.45 SHOX ANA HABER 

20.00 RAMO 

23.45 ÇUKUR 

02.30 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

05.15 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 23.01.2021 00:01
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Show Tv Canlı Yayın AkışıShow Tv Yayın Akışı
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